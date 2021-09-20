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На Украине стартовали учения Rapid Trident-2021, которые должны стать ответом на российско-белорусские маневры «Запад-2021». В них планируется участие военнослужащих из 15 стран Североатлантического альянса, сообщает издание Akharin Khabar.

Цель Киева – продемонстрировать России, что он тоже в состоянии организовывать масштабные военные кампании. Кроме того, учения должны успокоить до сих пор не отошедших от истерики Польшу и Прибалтику, которые в очередной раз «чудом избежали вторжения».

Официальная цель, как и легенда маневров не разглашается. Известно лишь, что закончатся они только 1 октября. При этом эксперты уверены, что пассивными этим учения вряд ли будут, поэтому РФ должна взять их под свой контроль и отслеживать каждое действие участников.

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