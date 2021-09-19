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Бывшие пилоты ВВС Афганистана, которые прошли обучение у американцев, угнали у талибов ( боевики радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) 61 единицу военной техники.

Портал Avia.Pro сообщает, что террористы, захватившие власть в стране, лишились 19 российских вертолетов Ми-17 и 7 американских UH-60. Кроме того, афганцы угнали 17 самолетов Cessna 209B, 11 Pilatus-12NG и 7 бразильских штурмовиков A-29 Tucano. Один из последних, впрочем, был уничтожен узбекской ПВО.

Все самолеты и вертолеты сейчас находятся на территории Узбекистана и Таджикистана. Вполне вероятно, что позже их перебросят на ближайшие американские военные базы. Некоторые СМИ заявляли, что афганцы также наносили удары по талибам в процессе угона воздушных машин, однако официального подтверждения эта информация не нашла.

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