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Рамиль Замдыханов, представитель донецкой прессы, заявил, что ополчение ДНР начало нести огромные потери из-за постоянных ударов украинской армии.

Согласно его словам, лишь за последние несколько дней в ходе атак, осуществленных украинскими вооруженными силами, были убиты 8 военнослужащих самопровозглашенной республики. Он назвал такие потери «беспрецедентными», отметив, что ответные удары со стороны ополчения не снижают интенсивность украинских обстрелов.

Донецкий журналист добавил, что обстановка на линии разграничения в будущем лишь ухудшится. В СМИ ранее появилась информация о том, что ВСУ продолжают перебрасывать к фронту тяжелую боевую технику, запрещенную минскими договоренностями. Они также ставят помехи беспилотникам мониторинговой миссии ОБСЕ.

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