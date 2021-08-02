Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали намерения Армина Лашета ввести против России санкции из-за «Северного потока-2».

Как отмечается, Лашет является кандидатом в федеральные канцлеры Германии. Недавно он заявил, что в том случае, если Россия будет использовать газопровод как геополитическое оружие, или осуществлять давление на Украину, то Германия будет вводить против Москвы новые санкции.

В комментариях к статье читатели издания указали, что им становится смешно, когда Лашет пытается изобразить, что рассержен. Один из читателей удивился тому, что Лашет намеревается запретить россиянам преследовать свои интересы. Кроме того, было заявлено, что Украине стоит перестать зависеть от России и взять энергоснабжение в свои руки.

Недавно в Германии выразили возмущение из-за условий сделки США и Германии по «Северному потоку-2». Так, жители Германии остались недовольны тем, что страна зависит от Киева.