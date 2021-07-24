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Читатели немецкого издания Die Zeit выразили возмущение из-за сделки, которая была заключена между США и Германией касаемо «Северного потока-2».

Как сообщается, некоторые читатели указали на то, что Украина получает кредит на 50 миллионов долларов, которые должны быть потрачены на «зеленые технологии». Однако, как считают читатели издания, на Украине потратят эти средства на приобретение окрашенных в зелёный цвет танков. Кроме того, пользователи Сети поинтересовались, что их страна получит от Украины, и почему в данной ситуации они вообще должны зависеть от Киева.

Также один из читателей напомнил, что в 2013 году Украина сообщала, что осуществила блокировку поставки газа из России в Европу. Было также отмечено, что Россия заинтересована в продажах, в то время как Украина «просто сидит на трубе».

Кроме того, читатели задались вопросом о том, почему они вообще должны оказывать Украине и её олигархам дружеские услуги.

Недавно сделку между США и Германией о достройке газопровода «Северный поток-2» прокомментировали в Китае. Как было заявлено, эта сделка весьма не понравилась Украине, однако никто у неё мнения не спрашивал.

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