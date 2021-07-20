В Швейцарии за десять лет образовалось 180 новых озёр. Подсчёт произвёл Швейцарский федеральный институт воды и водных ресурсов.

Как было заявлено, причиной появления новых озёр стало таяние горных ледников. Это, как указали специалисты, демонстрирует происходящие климатические изменения. Так, из-за них ледники в Альпах тают и после них зачастую образовываются природные дамбы и углубления, которые заполняются талой водой. Таким образом, происходит формирование ледниковых озёр.

За период с 2006 по 2016 год ежегодно в среднем появлялось 18 озёр, причём скорость их образования увеличивается. Также сообщается, что с 1850 года появилось почти 1200 ледниковых озер и около 1000 из них до сих пор существуют. Столь большое количество стало для специалистов сюрпризом.

Недавно учёные сообщали о возможности обрушения ледникового щита Туэйтс в Западной Антарктиде. Как было заявлено, быстрого распада ледников точно не будет.