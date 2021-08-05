В ответ на доклад о происхождении коронавирусной инфекции из Уханьской лаборатории, построенный на косвенных доказательствах и сведениях из открытого доступа, издание «Женьминь Жибао» посоветовало Соединенных Штатам поискать источники патогена на своей территории. Журналисты заявили, что уже в конце 2019 года коронавирус был в США и нельзя исключать, что именно оттуда он и распространился по миру.

В качестве доказательства авторы приводят публикацию в издании Clinical Infectious Diseases, которое ссылается на американские Центры по контролю и профилактике заболеваний. 15 июня они обнародовали доклад, который подтверждает, что первые случаи в США были выявлены еще до появления патогена в Ухане.

Также китайские журналисты приводят статью из New York Times, в которой рассказывается о лаборатории Форт-Детрик. Как раз в 2019 году CDC потребовала от нее прекратить биологические исследования, так как система водоочистки не соответствовала установленным для таких учреждений требованиям безопасности. Произошло это в августе 2019-го. А следом за скандалом с лабораторией в США была отмечена вспышка заболеваний органов дыхания, которые пытались списать на электронные сигареты.

Тогда 54 человека заболели неизвестной болезнью, сопровождаемой высокой температурой, кашлем и воспалительными процессами в дыхательных путях. Двое больных умерли.

Вполне вероятно, что «болезнь, вызываемая электронными сигаретами», и была коронавирусной инфекцией. А сам патоген из-за игнорирования лабораторией Форт-Детрик элементарных правил безопасности, вырвался наружу вместе с плохо очищаемой водой.