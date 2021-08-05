читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ответ на доклад о происхождении коронавирусной инфекции из Уханьской лаборатории, построенный на косвенных доказательствах и сведениях из открытого доступа, издание «Женьминь Жибао» посоветовало Соединенных Штатам поискать источники патогена на своей территории. Журналисты заявили, что уже в конце 2019 года коронавирус был в США и нельзя исключать, что именно оттуда он и распространился по миру.

В качестве доказательства авторы приводят публикацию в издании Clinical Infectious Diseases, которое ссылается на американские Центры по контролю и профилактике заболеваний. 15 июня они обнародовали доклад, который подтверждает, что первые случаи в США были выявлены еще до появления патогена в Ухане.

Также китайские журналисты приводят статью из New York Times, в которой рассказывается о лаборатории Форт-Детрик. Как раз в 2019 году CDC потребовала от нее прекратить биологические исследования, так как система водоочистки не соответствовала установленным для таких учреждений требованиям безопасности. Произошло это в августе 2019-го. А следом за скандалом с лабораторией в США была отмечена вспышка заболеваний органов дыхания, которые пытались списать на электронные сигареты.

Тогда 54 человека заболели неизвестной болезнью, сопровождаемой высокой температурой, кашлем и воспалительными процессами в дыхательных путях. Двое больных умерли.

Вполне вероятно, что «болезнь, вызываемая электронными сигаретами», и была коронавирусной инфекцией. А сам патоген из-за игнорирования лабораторией Форт-Детрик элементарных правил безопасности, вырвался наружу вместе с плохо очищаемой водой.

Вам может понравиться

NI: Пентагон судорожно ищет способы защиты своих БПЛА от российских систем РЭБ

Соединенные Штаты безоговорочно лидируют на мировом рынке ударных и разведывательных беспилотников. Но стремительно развивающиеся системы радиоэлектронной борьбы России вполне могут помешать этому лидерству. Автор издания The National Interest Дэвид Экс,

Украинские десантники на границе с Крымом провели очередные учения

Практически у самых границ Крымского полуострова Украина провела очередные учения своих десантных войск. Подробности о них появились на официальной странице командования Объединенных сил в социальной сети Facebook. По сообщению командующего

Кедми: Над Россией нависла реальная ядерная угроза с натовских баз на Кипре

Кипр долгое время имел огромное стратегическое значение для Великобритании. Сперва именно через него она обеспечивала безопасность Суэцкого канала, посредством которого осуществлялось сообщение с Индией – самой крупной британской колонией. Сегодня
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 августа – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Королев: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск: погода, 5 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 5 августа – переменная облачность, до 33 °C |