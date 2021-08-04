Запад пытался спровоцировать Россию в ходе строительства «Северного потока-2», но провокация оказалась неудачной. Москва не стала перебрасывать боевые корабли, чтобы прикрыть газопровод, что уберегло ее от новых санкционных мер, уверен политолог Игорь Юшков.

Он пояснил, что в ситуации, когда польское рыболовное судно попыталось взять на таран трубоукладчик «Фортуна», Запад рассчитывал, что Россия отправит на место военные корабли. Это позволило бы ему заявить о политическом предназначении проекта и ввести очередные санкции. Однако Москва не стала этого делать.

Трубоукладчик же спасло от аварии судно сопровождения, которое успело фактически в последний момент принять удар на себя. После этого эпизода Россия увеличила количество таких судов, чтобы они могли прикрывать «Фортуну», но военные корабли выводить не стала.

Напомним, что сейчас строительство газопровода подходит к завершению. Вполне вероятно, что в следующем году он уже будет введен в эксплуатацию.