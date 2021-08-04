читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Запад пытался спровоцировать Россию в ходе строительства «Северного потока-2», но провокация оказалась неудачной. Москва не стала перебрасывать боевые корабли, чтобы прикрыть газопровод, что уберегло ее от новых санкционных мер, уверен политолог Игорь Юшков.

Он пояснил, что в ситуации, когда польское рыболовное судно попыталось взять на таран трубоукладчик «Фортуна», Запад рассчитывал, что Россия отправит на место военные корабли. Это позволило бы ему заявить о политическом предназначении проекта и ввести очередные санкции. Однако Москва не стала этого делать.

Трубоукладчик же спасло от аварии судно сопровождения, которое успело фактически в последний момент принять удар на себя. После этого эпизода Россия увеличила количество таких судов, чтобы они могли прикрывать «Фортуну», но военные корабли выводить не стала.

Напомним, что сейчас строительство газопровода подходит к завершению. Вполне вероятно, что в следующем году он уже будет введен в эксплуатацию.

Вам может понравиться

Asia Times: Действия России на Курилах вызвали у Японии истерику

Рабочая поездка главы российского правительства Михаила Мишустина на остров Итуруп взбесила японских политических экспертов. Причины этого раскрыли авторы китайского издания Asia Times. Они отметили, что еще в 2016 году Россия

Украинские десантники на границе с Крымом провели очередные учения

Практически у самых границ Крымского полуострова Украина провела очередные учения своих десантных войск. Подробности о них появились на официальной странице командования Объединенных сил в социальной сети Facebook. По сообщению командующего

Минпросвещения одобрило изменения в системе школьного питания

В Министерстве просвещения РФ одобрили идею ведения федерального учета детей, которым необходимо специализированное питание. Не исключено, что система школьного питания в скором времени может претерпеть некоторые изменения. С инициативой выступила
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 августа – небольшая облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 4 августа – пасмурно, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 августа – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 августа – небольшой дождь, до 19 °C | Королев: погода, 4 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск: погода, 4 августа – небольшой дождь, до 20 °C | Армавир: погода, 4 августа – небольшая облачность, до 32 °C |