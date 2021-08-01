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Коронавирус «Дельта» спровоцирует резкий всплеск заболеваемости в Соединенных Штатах, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на медицинских экспертов. Отмечается, что количество инфицированных в сутки в августе может достичь отметки в 300 тысяч человек.

Специалисты связывают это не только со стремительным распространением «Дельты», но и с отменой ряда ограничений. Они заявляют, что американские граждане постепенно забывают о жестком карантине и возвращаются к нормальной жизни, однако это ненадолго. Уже в последние несколько недель фиксировалось по 70 тысяч новых заражений каждый день.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что правительство страны пока не планирует вводить обязательную иммунизацию от коронавируса. Однако власти штатов могут решить этот вопрос самостоятельно. Также подобные полномочия имеются у руководителей предприятий.

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