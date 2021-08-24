Издание «Аргументы и факты» рассказало о водке, которую выдавали солдатам Красной армии.

Соответствующее постановление было подписано Сталиным в августе 1941 года. Согласно указу, каждому солдату действующей армии полагалось по 100 грамм водки в день. Отмечается, что этот вопрос решался также тщательно, как и работа над выпуском вооружения и танков, что может говорит о том, что водка считалась ещё одним оружием победы.

Водка также полагалась лётчикам, но только в дни боевых вылетов. Погода же не всегда позволял совершать вылет, и тогда водка была не положена. Но лётчики нашли выход – командир посылал одного лётчика на разведку погоды, и это считалось, что полк вылетел. В итоге водку получали все. Об этом рассказывал лётчик-штурмовик Леонид Дубровский.

К 1942 году на армию уходило около 6 миллионов литров водки в месяц, однако воевали солдаты плохо. Из-за этого Сталин постановил, что водка будет выдавать лишь тем частям, которые совершают наступательные действия, а остальным – по праздникам. Но после того, как немцев удалось разгромить под Сталинградом, водку вновь разрешили пить всем – по 100 грамм фронтовикам, и по 50 грамм тыловикам.

Недавно российский историк Никита Буранов рассказал о реакции нацистов, когда на Берлин была осуществлена первая бомбардировка. По его словам, нацистских военных это повергло в шок, так как бомбардировка осуществлялась в очень сложных условиях.