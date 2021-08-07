Никита Буранов, российский историк, во время беседы с журналистами РИА «Новости» поведал о реакции нацистов на первую бомбардировку Берлина, осуществленную ровно восемьдесят лет назад советскими пилотами.

Согласно его словам, воздушная атака на город проводилась в почти невыполнимых условиях, поэтому нацистских военных подобный маневр поверг в шок. Бомбардировщики сбросили снаряды на новый промышленный район, где располагались военные предприятия, а также телеграф и вокзал. Хорошо освещенная немецкая столица моментально была затемнена, однако истребители и зенитчики начали действовать слишком поздно.

В результате все экипажи смогли возвратиться на базу. В Германии при этом посчитали, что к Берлину смогли прорваться самолеты британских ВВС. Спустя несколько часов СССР заявил об успешной атаке на немецкую столицу. Буранов отметил, что эффект от бомбардировки оказался максимальным, так как она показала, что при необходимости Советский Союз может ударить даже по Рейхстагу.