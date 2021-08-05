Представители украинских ВМС отметили, что в Черноморской акватории стартовал активный этап противоминных маневров.

В опубликованном сообщении указывается, что речь идет о многонациональных учениях, получивших название «Дайв – 2021» и предназначенных для отработки действий по нейтрализации угрозы со стороны вражеских мин. В них также участвуют американские, болгарские, румынские, азербайджанские и грузинские ВМС.

Указывается, что в рамках этих маневров военные спускаются на глубину свыше тридцати метров, где отрабатывают оказание медпомощи с использованием барокамеры и операции по разминированию. Они также проводят технические и подрывные работы. Учения начались в понедельник, 2 августа, и продлятся ровно одну неделю. Киев направил на них свое водолазное подразделение.