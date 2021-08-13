В планах будущих боевых действий ВМС США и Корпуса морской пехоты в западной части Тихого океана против таких противников, как Китай и Россия, ключевым моментом является оснащение противокорабельными ракетами кораблей флота и формируемых экспедиционных наземных подразделений. В частности, обе службы наращивают объемы приобретения дозвуковой противокорабельной ракеты, производимой норвежской компанией Kongsberg в партнерстве с корпорацией Raytheon.

Как сообщает портал USNI News, к концу 2025 финансового года ВМС США планирует закупить чуть менее 200 ракет для своего флота прибрежных боевых кораблей, в то время как морские пехотинцы создали беспилотный модифицированный легкий тактический транспорт, чтобы выводить на береговые позиции пусковую установку противокорабельных ракет NSM (Naval Strike Missile) для поддержки своей новой концепции экспедиционных подразделений. Оснащение такого полка еще 35 ракетами на сумму 57,8 миллиона долларов сверх первоначального запроса на 29 ракет фигурирует в ежегодном списке пожеланий Корпуса морской пехоты в бюджетном запросе на 2022 финансовый год.

В связи с ростом спроса на ракеты в обеих службах официальные лица Raytheon сообщили USNI News, что они способны удовлетворить возросшие потребности военных за счет заводов в Тусоне, штат Аризона, и в Луисвилле, штат Кентукки.

«У нас налажено то, что мы называем «первым этапом производства», и мы можем производить продукцию для ВМС США, а также у нас есть планы по увеличению производственных мощностей в Тусоне», – заявил Рэнди Кемптон, директор программы Naval Strike Missile, на конференции Sea Air and Space в начале этого месяца.

На данный момент 75 процентов компонентов ракет Raytheon производится в Норвегии, остальные 25 процентов компания производит в Аризоне и затем завершает окончательную сборку. Кемптон сказал, что в ближайшем будущем это соотношение может вырасти в пользу США – до 50 на 50.

«Мы знаем, как производить ракеты высокими темпами, большой мощностью, они [Kongsberg] также отличная компания. Они занимаются проектированием, разработкой и производством ракет, но не такими темпами, как мы. Что касается себестоимости и тарифов, я думаю, что мы поможем, сможем помочь с точки зрения снижения затрат», – отметил Кемптон.

Raytheon не раскрывает свои объемы производства противокорабельных ракет, но, согласно несекретной сводке программы Министерства обороны США, компания может производить около 120 ракет в год.

В краткосрочной перспективе прибрежные боевые корабли (LCS) в западной части Тихого океана являются приоритетом для департамента военно-морского флота Пентагона. ВМС США уже пообещали, что каждый LCS, развернутый на 7-м флоте США, будет вооружен NSM. Корабли USS Charleston (LCS-18) и USS Tulsa (LCS-16), действующие в составе 7-го флота, недавно были оснащены такими ракетами, что подтвердил USNI News официальный представитель ВМС США.