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Киев принял решение продолжить строительство своего корвета «Владимир Великий» только потому, что в распоряжении российского флота появилась подводная лодка под таким же названием. Это связано с мнением украинских «историков», которые считают, что их страна имеет больше прав на древнего правителя, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

В своем интервью изданию «ПолитРоссия» он рассказал, что корвет проекта 58250 «Владимир Великий» на Украине начали строить ровно десять лет назад. Его довели до готовности в 17 процентов и бросили, разбросав отдельные компоненты по территории одного из судостроительных заводов.

По словам Дандыкина, заявить о продолжении строительства, в результате которого корвет должен якобы превратиться во фрегат – это одно. А довести процесс до логического завершения – совсем другое. За минувшие 10 лет Украина довела судостроительную отрасль до ручки, как и все остальные производственные предприятия. Поэтому она даже патрон изготовить не в состоянии, не говоря уже о боевых кораблях.

В распоряжении Киева нет ни технологий, ни денег на достройку корабля. Поэтому тезке российской субмарины «Владимир Великий» скорее всего так и не суждено появиться на свет.

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