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Россия безнадежно проигрывает странам НАТО по количеству авианосцев, но не списывает свой боевой корабль «Адмирал Кузнецов», чтобы создавать иллюзию силы, пишет американское издание The National Interest. При этом авторы как-то «подзабыли», что относительно недавно российское авианосное судно было весьма грозной силой – истребители, взлетавшие с его палубы, во время 420 боевых вылетов атаковали почти полторы тысячи объектов террористов.

Американские эксперты удовлетворяются простым подсчетом. У России всего один авианосец, а у США 13, поэтому вторые сильнее. Хотя РФ создает мощные подводные лодки, для которых АУГ противника не являются слишком уж сильными конкурентами.

Помимо этого, эксперты заявляют, что один авианосец и останется в России в ближайшем будущем. Они вспоминают президента Дмитрия Медведева, который обещал построить к 2025 году сразу 6 таких кораблей. И констатируют, что этот план не выполняется ни на йоту. Проекты вроде авианосца «Шторм» американские аналитики считают нереализуемыми для РФ, которая сейчас находится в сложной ситуации из-за санкций.

Напомним, что авианосец «Адмирал Кузнецов» в настоящий момент проходит модернизацию и должен вернуться в строй в 2023 году. Кроме «Шторма» у России имеется еще несколько проектов авианесущих кораблей, но о них пока действительно ничего не известно.

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