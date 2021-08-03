В Сирии недалеко от города Алеппо был сбит разведывательный беспилотный аппарат. Об этом 3 августа сообщает портал Al-Mayadeen.

Отмечается, что сбить беспилотник удалось при помощи действий сил противовоздушной обороны армии Сирии. Согласно первоначальным заявлениям представителей портала, был сбит самолёт, который принадлежит либо Турции, либо Израилю.

Позднее информация была уточнена. Как оказалось, силы ПВО Сирии сбили разведывательный беспилотник. Какой именно аппарат был сбит, не уточняется. По имеющейся информации, беспилотник осуществлял корректировку авиаударов с воздуха по позициям боевиков.

Какая именно группировка сил использовала БПЛА, не сообщается. По некоторым сведениям, сбитый беспилотник является модификацией турецкого Bayraktar. Кроме того, указывается, что данный регион в настоящее время представляет для Турции особенный интерес.

Ранее мы сообщали о том, что в Сирии был сбит беспилотник боевиков, запущенный из города Кафер-Каттар. Для этого был задействован ЗРПК «Панцирь-С».