Специалисты, занимающиеся изучением климата в древности, выяснили, что раньше на планете уже происходило ускорение глобального потепления.

По словам специалистов, резкие понижения и повышения температур случались раньше с разной частотой. При этом чаще случались потепления, чем похолодания, и разница эта весьма сильная. Это говорит о том, что среднегодовые температуры, высокие с самого начала, или их повышение в прошлом влияли на шансы последующих всплесков глобального потепления. Для похолодания такая ситуация не типична.

Причины этого учёные на данный момент не знают. Возможно, что на климат влияла орбита Земли и её изменения, а также биологические процессы.

Сейчас, как считают учёные, может произойти что-то аналогичное. Указывается, что в ближайшие десятилетия или столетия полярные шапки могут быть уничтожены, что вернёт Землю к тем средним температурам, что были на планете во времена до плиоцена. В свою очередь, из-за этого планета будет уязвима для новых глобальных потеплений.

Организация Greenpeace заявила, что некоторые островные страны могут исчезнуть из-за глобального потепления. Уже сейчас в них частые засухи и сильные морские приливы.