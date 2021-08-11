Никола Казуле, один из исследователей организации Greenpeace, отметил, что ряд островных государств, расположенных в Тихом океане, в будущем может исчезнуть из-за изменения климата.

Согласно его словам, в подобных странах уже длительное время происходят частые засухи и возникают сильные морские приливы. На них также нередко обрушиваются разрушительные циклоны. На их территориях происходит постепенное увеличение содержания соли в грунтовых водах, что вредит сельскохозяйственным культурам.

Специалист напомнил о постепенном увеличении уровня Мирового океана, что в дальнейшем приведет к уходу под воду множества островов. К примеру, подобная судьба ждет Соломоновы острова, Кирибати и Вануату, на которых проживают тысячи людей. Причиной происходящих явлений является глобальное потепление.