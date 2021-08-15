Польское издание Gazeta Wyborcza считает, что Россия собирается создать в Европе дефицит газа.

Так, указывается на то, что «Газпром» в июле прекратил заправку хранилищ в Европе. Летом здесь образовался излишек топлива, который предназначен как резерв на зиму. Но теперь компания качает этот резерв для своих потребностей.

Также указывается на то, что по газопроводу Ямал – Европа уменьшились поставки газа. Объясняется это аварией на заводе в Новом Уренгое. Это привело также к увеличению его стоимости.

В итоге, как считает автор издания, Россия может поставить Европу перед выбором – мерзнуть зимой и дорого платить за газ, или согласиться на запуск «Северного потока-2» в эксплуатацию, что поможет избежать дефицита газа. Конкуренции от США в России не боятся, так как Америка предпочитает рынок Азии.

Даже если экспорт в Европу будет снижен, то, как считает автор статьи, Россия сможет больше заработать на повышении цен.

Недавно на Украине рассказали, как снизить поставки российского газа по «Северному потоку — 2». Для этого нужно добиться применения требований Третьего энергетического пакета Евросоюза.