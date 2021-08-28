Бывший президент Польши Александр Квасьневский опасается укрепления взаимоотношений между Германией, США и Россией. Об этом сообщает польское издание Bankier.

Согласно заявлению Квасьневского, это сотрудничество угрожает и Польше, и Украине. Также он считает, что администрация Байдена намеревается улучшить отношения с Москвой для того, чтобы осуществлять противостояние Китаю. В итоге это приведёт к вероятности того, что крымский вопрос уйдет из международной повестки, а в дальнейшем и санкции с России будут сняты.

Ещё одной опасностью является смена канцлера Германии, так как позиция нового канцлера по отношению к России может отличаться от позиции Меркель. Также Квасьневский напоминает, что предприниматели в Германии всегда возражали против введения антироссийских санкций, так как Россия является для них привлекательным рынком.

Недавно польский политолог Витольд Сокала заявил, что Польша уже давно мечтает о том, чтобы нанести мощный удар по России. Однако это совершенно не в интересах США.