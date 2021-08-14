Помощник главы NASA о пилотируемых полётах Кэти Лидерс дала комментарий обвинениям в том, что астронавты NASA имеют отношение к инциденту с появлением отверстия на МКС.

Инцидент произошёл в 2018 году – в бытовом отсеке МКС было найдено отверстие и в его появлении неназванные представители «Роскосмоса» обвинили американскую космонавтку Серину Ауньон-Чанселлор. Как было заявлено, она якобы просверлила это отверстие. Кроме того, отмечается, что после того, как на МКС была обнаружена неполадка, российские космонавты согласились на прохождение проверки на полиграфе, но астронавты NASA делать это отказались.

В беседе с журналистами Лидерс выразила мнение, что эти обвинения не заслуживают доверия. Она также сообщила, что поддерживает Серину и её профессиональное поведение, и указала на то, что члены экипажа NASA выполняют свои миссии профессионально и честно.

Недавно мы сообщали о причинах, почему некоторые решили, что Серина имеет отношение к появлению отверстия на МКС. Однако также многие считают, что отверстие было сделано ещё на Земле.