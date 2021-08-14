Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Помощник главы NASA о пилотируемых полётах Кэти Лидерс дала комментарий обвинениям в том, что астронавты NASA имеют отношение к инциденту с появлением отверстия на МКС.

Инцидент произошёл в 2018 году – в бытовом отсеке МКС было найдено отверстие и в его появлении неназванные представители «Роскосмоса» обвинили американскую космонавтку Серину Ауньон-Чанселлор. Как было заявлено, она якобы просверлила это отверстие. Кроме того, отмечается, что после того, как на МКС была обнаружена неполадка, российские космонавты согласились на прохождение проверки на полиграфе, но астронавты NASA делать это отказались.

В беседе с журналистами Лидерс выразила мнение, что эти обвинения не заслуживают доверия. Она также сообщила, что поддерживает Серину и её профессиональное поведение, и указала на то, что члены экипажа NASA выполняют свои миссии профессионально и честно.

Недавно мы сообщали о причинах, почему некоторые решили, что Серина имеет отношение к появлению отверстия на МКС. Однако также многие считают, что отверстие было сделано ещё на Земле.

Вам может понравиться

Организатор «языковых патрулей» в Казахстане Куат Ахметов заявил, что русские высокомерны

Куат Ахметов, являющийся организатором националистических акций в Казахстане, высказался насчёт отношения жителей России к его соотечественникам. Согласно его заявлению, в России высокомерное общество, а у россиян синдром «Равшана и Джамшута»,
  • Анна
  • 12.08.2021
  • читать 1 минуту

Экс-посол США на Украине рассказал об ошибке Байдена в вопросе “Северного потока-2”

Экс-посол США на Украине Уильям Тейлор заявил, что лидер США Джо Байден совершил крупную ошибку в вопросе противостояния России. Так, он считает, что принимая решения насчёт «Северного потока-2», Байден поставил
  • Анна
  • 13.08.2021
  • читать 1 минуту

Власти Казахстана назвали «языковые рейды» против русских «пещерным национализмом»

Даурен Абаев, замглавы Администрации казахского лидера, раскритиковал «языковые рейды», проводимые местными националистами, назвав их проявлением «пещерного национализма». Согласно его словам, большинство граждан Казахстана осуждают подобные действия. Он добавил, что такие
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 августа – небольшой дождь, до 19 °C | город Мытищи: погода, 14 августа – ясно, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 августа – небольшая облачность, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 августа – переменная облачность, до 17 °C | Королев: погода, 14 августа – пасмурно, до 28 °C | Подольск: погода, 14 августа – ясно, до 23 °C | Армавир: погода, 14 августа – пасмурно, до 27 °C |