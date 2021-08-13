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В Роскосмосе вспомнили о скандале на МКС, который произошёл ещё в 2018 году.

Тогда была обнаружена утечка воздуха на МКС. В этом обвинили американскую космонавтку Серену Ауньон-Ченселлор, заявив, что она просверлила дырку в оболочке станции. Как сообщалось, в американском сегменте сломался туалет, и космонавтам пришлось справлять нужду в подгузники, что не понравилось Серене. Она якобы пробралась в российский сегмент, когда космонавты вышли в космос, и просверлила там отверстие.

Сделано это было потому, что вернуться на Землю вне расписания американские космонавты сами не могли – для этого нужно было просить Россию. Но за это она могла потребовать большую компенсацию. В итоге американка хотела вынудить Россию саму отправить корабль для эвакуации.

Немецкий астронавт Александр Герст заявил, что на МКС нет сверл, которые могли бы проделать отверстие подобного размера. По его мнению, дефект был сделан ещё на Земле, и пропущен.

Возможное причастие Серены прокомментировал Василий Петров, являющийся научным сотрудником НИИЯФ МГУ и заместителем главного комплекса научной аппаратуры. По его мнению, людей, которые были бы способны на такой поступок, отсеяли бы ещё на приёме в отряд космонавтов. Кроме того, он отметил, что экипаж не может просто так взять дрель и начать делать отверстие. Но он также указал, что на МКС достаточно лёгкого шума, и работу дрели можно и не заметить.

По его мнению, раз не было большого скандала и последующих санкций, Серену оправдали. Но ряд других экспертов считает, что по отверстию можно понять, что просверлено оно было в условиях невесомости. Причём сверлил кто-то, явно не знающий устройство корабля «Союз МС». Среди всех присутствующих в то время на МКС космонавтов только Серена не знала устройства корабля.

Недавно появление отверстия в МКС прокомментировал летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко. По его словам, отверстие появилось из-за ошибки специалистов, просверливших его не в том месте.

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