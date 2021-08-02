Представители ЛНР отметили, что украинские вооруженные силы используют установки радиоэлектронной борьбы рядом с линией разграничения в Донбассе.

Согласно их словам, мобильные комплексы РЭБ под названием «Буковель-АД» были зафиксированы рядом с поселениями Воздвиженка и Смоляниново. Бойцы украинской армии воспользовались данными системами, чтобы не допустить раскрытия своих нарушений, совершенных возле линии фронта.

Отмечается, что в минувшую субботу, 31 июля, постановка помех была отражена в документе, подготовленном сотрудниками мониторинговой миссии ОБСЕ. ВСУ попытались скрыть переброску тяжелой боевой техники, использование которой запрещено Минскими договоренностями. Из-за помех специалисты не могли использовать свои беспилотники.