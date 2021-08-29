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Биолог Павел Глазков рассказал о том, что в Ленинградской области уже поспела брусника.

Отмечается, что Глазков является автором и ведущим видеоблога «Каждой твари по паре». Согласно его заявлению, урожай ягод весьма большой, хотя лето и было слишком жарким. Специалист отметил, что брусника является не только вкусной ягодой, но и весьма полезной. В ней содержится множество различных витаминов и микроэлементов. В частности, брусника содержит витамины А, С, Е, а также железо, калий, дубильные вещества, полезные сахара и другие микроэлементы.

Биолог также заметил, что кусты брусники способны прожить около 300 лет. Кроме того, Глазков рассказал, что ожидается богатый урожай клюквы, но на данный момент эти ягоды ещё зелёные.

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