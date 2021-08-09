В Выборгском районе Ленобласти в прошедшее воскресенье был открыт новый экомаршрут «Каменистая тропа».

Как сообщается, экотропа находится в природном заказнике «Кивипарк». «Каменистая тропа» является уже 27-й «тропой здоровья» в регионе. Пройдясь по ней, туристы и местные жители смогут побывать в заповедных местах Ленобласти, а также полюбоваться природой.

Всего в Ленобласти планируется обустроить 47 экотроп, которые должны повлиять на сохранение природы региона, а также структурировать турпоток и способствовать его увеличению.

«Кивипарк» имеет площадь 6,8 тысячи га и включает несколько островов. Он пролегает по северному побережью Финского залива. Также в «Кивипарке» обитает как минимум 40 видов птиц, которые занесены в Красную книгу РФ или Ленобласти.

Недавно мы сообщали о том, что отдыхающим в лесах Ленобласти выписали штрафы. Как было отмечено, для желающих провести время в лесу создают экотропы.