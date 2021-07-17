В Ленобласти были совершены рейды по лесной территории с целью проверки соблюдения правил по противопожарной и санитарной безопасности.

Как отмечается, в регионе был введён противопожарный режим. Согласно ему, запрещается посещать леса, устанавливать лагеря, разводить костры, и так далее. Людей, которые заметили за совершениями этих нарушений, ждёт штраф в размере пяти тысяч рублей.

Рейды проводились под Приозерском. По итогам рейдов было выписано 8 протоколов за костры, палатки и автомобили в лесу. Кроме того, было проведено около 50-ти разъяснительных бесед.

Как было заявлено, для того, чтобы люди смогли комфортно отдохнуть в лесу, создаются экотропы. В настоящее время их 26, но уже в скором времени будет 47. Отдыхать на них можно будет после того, как перестанет действовать противопожарный режим.

Ранее мы сообщали о том, что на прошлой неделе выезд на природу обернулся гибелью для 16 жителей Ленобласти. Ещё пять человек числятся пропавшими без вести.