Ефим Фикс, представитель парламента Крыма, решил прокомментировать информацию о том, что Украина потребовала от РФ выплатить ей репарации за полуостров.

Согласно его словам, данные заявления являются очередной глупостью и не пониманием киевских властей смысла слов, которые они произносят. Он отметил, что в регионе состоялся референдум по всем международным правилам. В результате жители Крыма решили присоединиться к России, то есть никто никого не захватывал.

Политик добавил, что Киев продолжает умалчивать о том, как он в течение многих лет разворовывал Крымский полуостров, когда тот являлся частью Украины. Фикс также напомнил, что 7 лет назад украинские финансовые учреждения забрали все сбережения, имевшиеся у крымчан. Крым планирует в будущем потребовать возмещения ущерба, нанесенного банками местным жителям.