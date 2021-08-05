Специалисты из Китая создали ультрафиолетовую лампу, которая может весьма эффективно обеззаразить поверхность от коронавируса. Об этом сообщает издание China Daily.

Как сообщается, лампа была испытана в центре по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний провинции Хубэй, получила одобрение и была рекомендована к применению. Эффективность ультрафиолетовой лампы намного выше ртутных ламп, и, как было заявлено, составляет 99.99%.

Кроме того, было отмечено, что разработка имеет весьма продолжительный срок работы, который составляет до 50 тысяч часов. Также лампа потребляет меньше энергии.

Разработка продемонстрировала эффективность в уничтожении не только коронавируса, но и таких бактерий, как золотистый стафилококк.

Недавно вирусолог Лукашев прокомментировал возможность того, что коронавирус “сбежал” из китайской лаборатории. По его словам, нет серьёзных доказательств в пользу этой версии.