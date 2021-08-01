В Кирове 31 июля авторы паблика «Любительская метеорология в Кирове» сумели запечатлеть необычные и красивые облака.

Как сообщается, в субботу в городе отгремели грозы и прошли дожди, изрядно затопившие городские улицы и напомнившие о проблемах с ливневками. Но авторы сообщества нашли плюсы и в такой погоде.

Согласно заявлению авторов публикации, замеченные ими облака называются «шкваловый ворот». Это плотные и тёмные облачные валы с относительно разорванными краями. Находятся такие облака выше основного облака.

Отмечается, что подобные облака имеют весьма приличную скорость перемещения, и их появление говорит о приближающемся шквале. При появлении таких облаков необходимо отойти от деревьев или конструкций, которые могут упасть при сильных порывах ветра.

Недавно мы сообщали о том, что на юге Африки были зафиксированы рекордно низкие для этого региона температуры. Причиной морозов стал антарктический циклон.