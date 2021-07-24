В ночь на субботу в южной части африканского континента были побиты температурные рекорды сразу в 19 районах. В этом году в регионе началась настоящая зима.

Так, метеослужба ЮАР сообщает, что в столице государства Йоханнесбурге ночью ударил 7-градусный мороз. До -9,9 градуса опустились столбики термометров и в Кимберли, а также в ряде районов, расположенных в окрестностях города. История метеонаблюдений пока еще не знала столь холодных ночей. В Йоханнесбурге, к примеру, температура опускалась до 6,3 градуса 26 лет назад – 19 июля 1995 года.

Также метеослужба сообщает, что отдельных районах ЮАР в ночь на 24 июля прошел снегопад.

Столь сильные морозы в Африку принес с собой антарктический циклон. Он будет бушевать в южной части континента еще около недели. Потом температура воздуха вернется к среднестатистическим нормам.