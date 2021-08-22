В Ирландии был найден старинный деревянный идол, вырезанный из дуба.

Отмечается, что обнаружили идол в нескольких километрах от столицы древнего ирландского королевства Раткроган, где имеется множество памятников археологии. Здесь расположены болота, через которые осуществлялась прокладка дороги. Именно здесь и был найден идол, при этом поблизости от него имелись останки животных и ритуальный кинжал.

В связи с этим было высказано предположение, что здесь проводились жертвоприношения. Согласно заявлению археолога Евы Кэмпбелл, сотни лет назад люди верили, что болота позволяют связаться с потусторонним миром и богами.

Длина идола составляет 243,84 сантиметра, а его возраст оценивается примерно в 1600 лет. Идол планируется реконструировать, после чего он его отправят в музей.

Ранее мы сообщали о том, что на Оркнейских островах обнаружили кусок дерева, возраст которого оценивается примерно в пять тысяч лет. В этих местах, как отмечается, расположено множество построек времён неолита.