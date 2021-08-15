Археологи нашли на Оркнейских островах, которые расположены в Шотландии, кусок дерева возрастом около пяти тысяч лет.

Как сообщается, во времена неолита здесь было очень много построек, которые сначала строились из дерева, а потом из камня. Найденный кусок дерева находился в здании прямоугольной формы, которое имело длину около 17-ти метров.

Отмечается, что внутри это здание было разделено колоннами, благодаря которым появились отсеки и ниши. Кусок дерева был найден в яме из-под столба, при этом он был покрыт водой. Предполагается, что за счёт этого была создана анаэробная среда и гниение дерева было замедлено.

Дерево находится в достаточно плохом состоянии, но учёные считают, что всё же смогут определить, выросло ли это дерево здесь, или было привезено. Сейчас на Оркнейских островах довольно мало деревьев, но раньше здесь был густой лес.

Недавно мы сообщали о найденном в Индии древнем кинжале времен цивилизации Килади. Его возраст оценивается примерно в 2500 лет.