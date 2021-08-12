В Индии в качестве преподавателя появится робот-учитель, созданный в России.

Проект начался ещё в прошлом году, но пандемия коронавируса привела к тому, что его реализацию пришлось отодвинуть на долгое время. Теперь, после того, как будет снята часть введённых ограничений, российский робот Promobot появится в школе Махариши Видья Мандира, находящейся в городе Ченнаи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно имеющейся информации, робот не только будет использоваться в роли «живого» лабораторного стенда, но и будет обучать школьников некоторым предметам, таким, как программирование. Ученики школы будут обучаться разрабатывать роботов и программировать их, управлять ими, а также учить их распознавать лица, и многое другое.

Ранее мы сообщали о том, что специалисты из Южной Кореи создали робота, который способен менять цвет подобно хамелеону. Это возможно благодаря термохромным жидким кристаллам.