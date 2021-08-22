Учёные обнаружили, что в грудном молоке имеются вещества, которые защищают новорождённых от некоторых болезней.

Как сообщается, грудное молоко содержит особые молекулы сахаров, способные справиться с опасными штаммами стрептококка и некоторыми другими микробами, которые вызывают тяжёлые заболевания. При этом отмечается, что сахара существуют также долго, как и люди, но бактерии так и не научились им противодействовать.

Специалисты хотят понять, как именно работают эти вещества. В дальнейшем это поможет разработать лекарства на базе этих сахаров, которые можно будет использовать вместо антибиотиков.

Отмечается, что замены грудного молока, такие как различные смеси, не содержат подобных полезных веществ, так как они теряются при обработке. Согласно заявлению экспертов ВОЗ, в первые дни и месяцы жизни несколько сотен тысяч младенцев погибают, так как матери отказывают кормить их грудью.

Ранее мы сообщали о том, что в США заметно выросло количество случаев заражения коронавирусом среди несовершеннолетних. Так, за две недели прирост заболеваемости составил 4%.