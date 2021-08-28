Пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии заявила о бесчеловечных методах вытеснения беженцев, которые используют пограничники из Латвии.

Они доставляли беженцев к линии границы, которая расположена напротив участка Полоцкого погранотряда. После этого они насильно, задействовав физическую силу, а также служебных собак, принуждали этих людей нарушить границу Беларуси. Происходило это в период с 24 по 27 августа.

Было отмечено, что эти пограничники нередко попросту бросали людей в лесу, не оставляя ни еды, ни одежды. Одновременно с этим в своих СМИ они заявляли, что мигранты отправились в Беларусь.

Кроме того, было заявлено, что если в Белоруссии замечают группу таких беженцев, то пограничники Латвии их забирают и отвозят на другой участок, чтобы повторить процедуру. Латвии весьма невыгодно, чтобы об этом знали, поэтому она скрывает эти действия.

Недавно мы сообщали о том, что Польша собирается построить забор высотой в 2,5 метра на границе с Белоруссией. Возведение забора планируется для того, чтобы ограничить поток мигрантов.