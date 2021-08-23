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В Польше заявили о намерении построить забор на границе с Белоруссией. Об этом сообщает министр обороны республики Мариуш Блащак на своей странице в Twitter.

Как было заявлено, причиной для принятия этого решения стало усугубление миграционного кризиса. Как заявляет Блащак, забор будет иметь высоту в 2,5 метра, в качества материала будет использована закрученная проволока, уложенная одна на другую. Стоимость проекта не сообщается.

Забор позволит ограничить поток мигрантов, передвигающихся нелегально, которые направляются в страны ЕС через Белоруссию. Протяжённость польско-белорусской границы составляет 418 километров. На данный момент только на 100 километрах границы есть забор из колючей проволоки, планируется оградить забором ещё 50 километров.

Кроме того, в этих же целях будут увеличены войска, которые охраняют границу. На данный момент задействовано около тысячи военных, это количество будет удвоено.

Недавно эксперт Алексей Кочетков рассказал, что поляки думают о своих ближайших соседях. По его словам, у них есть претензии ко всем.

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