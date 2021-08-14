Специалисты Университета Кертина нашли в Австралии неизвестный ранее вид дикого табака, который обладает необычной способностью для этого растения.

Согласно заявлению учёных, данный вид дикого табака является первым, который может убивать насекомых. Как сообщается, табак растёт в северной части Западной Австралии. В этих местах, являющихся почти полностью бесплодными, довольно небольшое количество видов растений. Поэтому обнаружение нового вида табака учёных весьма удивило.

Этот табак, который был назван специалистами Nicotiana insecticida, вырабатывает липкое вещество, которое его полностью покрывает. За счёт этого вещества растение ловит и убивает различных маленьких насекомых. Причём, как установили специалисты, насекомые уничтожаются не ради пропитания, а для защиты.

Ранее мы сообщали о том, что японские учёные обнаружили водоросли, имеющие не два, а три пола. Было высказано предположение, что это промежуточная стадия эволюции.