Японские специалисты обнаружили водоросли, которые имеют три пола.

По словам специалистов, все водоросли способны размножаться бесполым путём – в этом случае они клонируют себя. Возможно размножение и половым путём. Способы размножения зависят от стадии жизненного цикла. Также указывается, что существуют водоросли-гермафродиты, способные изменять свой пол.

Недавно учёные нашли водоросли, получившее название Pleodorina starri, которые могут иметь не только мужской или женский пол, но и сочетать их. В итоге такие водоросли способны спариваться как с самками своего рода, так и с самцами, и даже между собой.

Как предполагают специалисты, подобные схемы размножения могут являться промежуточной эволюционной стадией. Планируется изучить эти водоросли более подробно.

Недавно учёные выяснили, что у форели может появиться зависимость от метамфетамина. Произойти это может в том случае, если наркотические вещества загрязняют места обитания форели.