В Австралии был найден необычайно крупный коралл, возраст которого оценивается более чем в 400 лет.

Как сообщается, найти коралл удалось во время проведения исследования на Большом Барьерном рифе. Учёные дали кораллу название Muga dhambi, что можно перевести как «большой коралл» с языка народа манбарра.

Отмечается, что ширина коралла составляет 10,4 метра, а его высота – 5,3 метра. Таким образом, он является шестым по величине среди всех известных в настоящее время на этом рифе кораллов.

Коралл также является одним из самых старейших на рифе – по результатам исследования учёные определили его возраст в 421-438 лет. Состояние коралла оценивается специалистами как очень хорошее. Отмечается, что эта колония пережила около ста лет воздействий инвазивных видов, обесцвечивания кораллов, отливов, а также примерно 80 довольно крупных циклонов.

Недавно мы сообщали о найденном в Австралии диком табаке, которые способен уничтожать насекомых. Причем он делает это не для пропитания, а для своей защиты.