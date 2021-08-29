Интервью эстонского президента Керсти Кальюлайд взорвало информационное пространство Украины. Заявления о 20 годах, на протяжении которых Киеву «не светит» вступить в ЕС и НАТО, а также о коррупции, которая поглотила страну, возмутила главу МИД Дмитрия Кулебу. Однако прозвучали эти высказывания не по инициативе эстонского лидера.

Кальюлайд стала своеобразным посредником между Украиной и коллективным Западом. Ей поручили унизить Киев, пишет издание «Взгляд». Не просто унизить, а высказать все то, что другие страны повторять в очередной раз просто не хотят. Ибо «много чести».

На протяжении месяца до «Крымской платформы» администрация президента Зеленского рассказывала, что он сотворит со своим американским коллегой за сделку по «Северному потоку-2». Но выволочка от лидера крошечной Эстонии должна продемонстрировать, какое место Украина, а вместе с ней и Зеленский занимают в этом мире.

Заявление Кальюлайд показывает раздражение Запада. Тем, что Киев на протяжении почти 8 лет в буквальном смысле слова «разводил» его на деньги. Используя россказни об «исторической европейскости» страны, о желании защитить всю Европу от «большой и страшной России». Запад даже слегка «повелся» на подобные сказки, но когда понял, что их смысл кроется только в жажде все новых и новых финансовых вливаний, разозлился. И отправил Кальюлайд с очень четким и коротким месседжем.

Сейчас коррупция на Украине остается на уровне 2014 года, хотя уже два президента борются с ней не на жизнь, а на смерть. Полученные от Европы, США, от всех остальных кредиты разворованы. Страна уверенно идет к очередному финансовому краху и президент Эстонии донесла, что Запад больше не намерен вытаскивать Киев из новых проблем.