читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Интервью эстонского президента Керсти Кальюлайд взорвало информационное пространство Украины. Заявления о 20 годах, на протяжении которых Киеву «не светит» вступить в ЕС и НАТО, а также о коррупции, которая поглотила страну, возмутила главу МИД Дмитрия Кулебу. Однако прозвучали эти высказывания не по инициативе эстонского лидера.

Кальюлайд стала своеобразным посредником между Украиной и коллективным Западом. Ей поручили унизить Киев, пишет издание «Взгляд». Не просто унизить, а высказать все то, что другие страны повторять в очередной раз просто не хотят. Ибо «много чести».

На протяжении месяца до «Крымской платформы» администрация президента Зеленского рассказывала, что он сотворит со своим американским коллегой за сделку по «Северному потоку-2». Но выволочка от лидера крошечной Эстонии должна продемонстрировать, какое место Украина, а вместе с ней и Зеленский занимают в этом мире.

Заявление Кальюлайд показывает раздражение Запада. Тем, что Киев на протяжении почти 8 лет в буквальном смысле слова «разводил» его на деньги. Используя россказни об «исторической европейскости» страны, о желании защитить всю Европу от «большой и страшной России». Запад даже слегка «повелся» на подобные сказки, но когда понял, что их смысл кроется только в жажде все новых и новых финансовых вливаний, разозлился. И отправил Кальюлайд с очень четким и коротким месседжем.

Сейчас коррупция на Украине остается на уровне 2014 года, хотя уже два президента борются с ней не на жизнь, а на смерть. Полученные от Европы, США, от всех остальных кредиты разворованы. Страна уверенно идет к очередному финансовому краху и президент Эстонии донесла, что Запад больше не намерен вытаскивать Киев из новых проблем.

Вам может понравиться

The Hill: Выводом войск из Афганистана Байден ослабил США и укрепил позиции России с Китаем

Администрация президента США Джо Байдена, Пентагон, разведка и Госдеп никак не могут понять, что их решения по Афганистану сыграли и продолжают играть на руку России. Такое заявление сделал бывший чиновник,

Ударные беспилотники ВВС США начали бомбардировку Афганистана

Соединенные Штаты задействовали беспилотные аппараты для бомбардировки территории Афганистана, чтобы обеспечить прикрытие вывода остатков своих подразделений из страны. При этом остальные страны НАТО уже завершили эвакуацию. За день до этого

США передали талибам списки американцев и афганцев для эвакуации

США составили список граждан Афганистана, а также обладателей грин-карт, которых намерены вывезти из страны, и передали его движению «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация). Об этом сообщает издание Politico со
  • Анна
  • 27.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 августа – небольшой дождь, до 14 °C | город Мытищи: погода, 29 августа – пасмурно, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 августа – небольшой дождь, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 августа – небольшой дождь, до 24 °C | Королев: погода, 29 августа – небольшая облачность, до 30 °C | Подольск: погода, 29 августа – небольшая облачность, до 24 °C | Армавир: погода, 29 августа – ясно, до 33 °C |