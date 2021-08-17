Главный редактор украинского издания «Страна» Игорь Гужва заявил, что после ухода США из Афганистана Киеву стоит забыть о провокациях в отношении РФ.

Как он заявляет, сейчас нельзя устраивать против России какие-либо провокации. К примеру, как сообщает журналист, ни в коем случае нельзя обострять ситуацию в Донбассе, что может быть использовано для срыва запуска «Северного потока-2», или отправлять к крымским берегам военные корабли.

Гужва уверен, что Россия не оставит такие провокации без внимания и обязательно ответит, а помощь от США после происходящего в Афганистане выглядит весьма сомнительной. Максимум, что можно ожидать от США – это отправку пары самолётов в Борисполь для эвакуации персонала посольства и местных жителей, которые будут посчитаны как «особо ценные».

Журналист также указывает, что создание проблем для России было основным геополитическим «бизнесом» Украины, но сейчас это теряет рентабельность и может быть довольно опасным.

Ранее политолог Яков Кедми заявил, что на Украине может повториться ситуация, которую сейчас можно наблюдать в Афганистане. Он указал на то, что США и Европа не будут вмешиваться, если Россия захочет решить ситуацию на Донбассе силовым путём.