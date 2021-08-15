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Соединенные Штаты и ЕС лишь на словах поддерживают Киев. Если Россия решит, что без силового решения украинского кризиса не обойтись, то и США, и Европа «трусливо подожмут хвост» и не станут вмешиваться, уверен политолог Яков Кедми.

Он заявил, что уже несколько лет Россия пытается урегулировать конфликт на Донбассе дипломатическим путем, не оказывая давления на Киев. Однако последний в надежде на поддержку США и ЕС продолжает конфронтацию с Москвой. По сути, он ведет себя не лучше Афганистана, который также надеялся на западных «партнеров».

Ситуация, которая сейчас наблюдается в Афганистане, считает Кедми, вполне может повториться и на Украине. Запад использует Киев для давления на РФ, но как только она решит, что достаточно терпеть это самое давление, США и ЕС уберутся восвояси и оставят Украину один на один с Москвой.

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