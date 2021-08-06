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Специалисты Института глобального здоровья Барселоны выяснили, сколько времени антитела к коронавирусу сохраняют свою эффективность.

В исследовании была проанализирована кровь 578 добровольцев. Все они перенесли коронавирус либо в лёгкой форме, либо вовсе без симптомов. Образцы были взяты четыре раза с марта по октябрь 2020 года. Как оказалось, уровни антител IgG даже спустя семь месяцев после заражения остаются стабильными.

Кроме того, они могут даже повыситься – это было зафиксировано у 75% добровольцев. Уточняется, что увеличение уровня антител было выявлено спустя пять месяцев после заражения, при этом нет доказательств того, что эти люди подвергались повторному заражению. Причин этому специалисты на данный момент не нашли.

Недавно учёные выяснили, что у пожилых людей вырабатывается больше антител к коронавирусу, чем у молодых. Объяснить это специалисты не смогли.

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