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Российские специалисты узнали, чем питались древние люди, жившие на стоянке Сунгирь.

Как сообщается, стоянка древних людей Сунгирь, которую специалисты отнесли к периоду 40-12 тысяч лет назад, была найдена в восточной части современного Владимира. Здесь были обнаружены, в том числе, и останки людей.

В рамках исследования учёные провели анализ содержания изотопов азота в коллагене, который остался в костях останков. Выяснилось, что рацион людей большей частью состоял из белковой пищи. Сначала предполагалось, что это было мясо мамонтов.

Отмечается, что также был проанализирован коллаген в костях животных, живших в тот же период времени. Оказалось, что часть параметров костей людей и животных одинаковы, что может говорить о том, что они питались одной пищей. Таким образом, это могло быть не мясо мамонтов, а, считают специалисты, мясо северных оленей.

Недавно специалисты обнаружили, что древние люди были знакомы с основам тригонометрии ещё до Пифагора. Определить это им помогла табличка, на которой описывалось, как два владельца поля пытались его разделить.

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