Учёные обнаружили свидетельство, которое указывает на то, что древним жителям Месопотамии были известны основы тригонометрии ещё до Пифагора.

Как сообщается, понять это учёным помогла вавилонская табличка, являющаяся древним кадастровым документом. Обнаружена глиняная табличка была в конце XIX века в центре Ирака. Долгое время она была экспонатом в музее, так как никто не мог понять, что именно на ней изображено. Но спустя какое-то время, при помощи информации с другой таблички, было выяснено, что на ней описывается поле, которое владельцы собирались разделить на части.

Цифры на артефакте представляют первую в истории тригонометрическую таблицу. Возраст таблички оценивается как минимум в 3700 лет. Таким образом, тригонометрия появилась ещё за тысячу лет до Пифагора.

Недавно учёные смогли доказать, что рисунки в одной из пещер в Испании были созданы неандертальцами. Изображения были нанесены на стены пещеры около нескольких десятков тысяч лет назад.