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Группа учёных из Чехии и Германии сумела создать из воды материал, который по своей структуре схож с металлами.

Как уточняется, в эксперименте была задействована чистейшая лабораторная вода – в ней нет примесей, которые имеются в обычной воде. В рамках эксперимента вода была насыщена электронами. В итоге получился материал, который обладает свойствами сверхпроводника.

Отмечается, что в обычных условиях раствор без примесей является диэлектриком и электрический ток не проводит. Но, в условиях сильного давления, атомы сильно сжимаются и в итоге возникает проводимость. Условием для этого является давление в 48 мегабар. В этом случае вода начинает проводить электричество и приобретает некоторые другие свойства металлов.

Ранее мы сообщали, что в Германии собираются построить установку, которая за сутки сможет добывать 300 литров синтетического топлива прямо из воздуха. Строительство установки может начаться уже в следующем году.

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