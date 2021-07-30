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Специалисты провели сравнение количества антител у пациентов, которые переболели COVID-19 и выяснили интересную закономерность.

Так, было обнаружено, что у пожилых людей содержание антител выше, чем у молодых. К примеру, у граждан в возрасте 60-70 лет содержание антител было примерно в два раза выше, чем у людей 20-30 лет. От тяжести перенесённого коронавируса это, как отмечается, не зависело. Пока что объяснить, почему у пожилых людей вырабатывается больше антител, медики не смогли.

Однако указывается, что с возрастом у людей вырабатывается больше антител в случае тяжелого заболевания коронавирусом. Кроме того, отмечается, что у мужчин больше всего антител в крови содержится через 45 дней после заражения, затем их количество начинает снижаться. У женщин содержание антител продолжает расти около 60 суток, причём иногда их количество не снижается вплоть до 180 суток.

Ранее врачи объяснили, что вакцинироваться следует вне зависимости от количества антител в крови. Отмечается, что риск заразиться повторно сохраняется даже при высоком уровне антител.

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