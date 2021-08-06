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Американские специалисты создали кристалл, который способен помочь в поисках тёмной материи. Статья об исследовании была опубликована журналом Science.

В настоящее время учёные уверены, что тёмная материя существует, однако единого мнения о её природе и свойствах нет. Поиски тёмной материи не дали никаких результатов, что привело к появлению самых разнообразных теорий, которые необходимо проверять.

Таким образом, учёные создали квантовый «кристалл». Согласно опубликованной информации, разработка представляет собой набор из 150 ионов бериллия, которые запутаны между собой на квантовом уровне и уложены в двумерную структуру. Эта структура своим устройством напоминает кристалл.

Предполагается, что частицы тёмной материи должны взаимодействовать с частицами кристалла и периодически сдвигать их с места. Это приведёт к изменению электрического поля, что можно будет уловить при помощи лазеров.

Недавно мы сообщали о том, что учёные смогли превратить чистую воду в материал со свойствами металлов. Это удалось сделать благодаря сильному давлению.

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