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Учёные установили причину, из-за которой предки современных людей не могли мигрировать из Африки. Статья была опубликована изданием Nature Communications.

Как сообщается, предки Homo Sapiens покинули Африку около 65 тысяч лет назад. Следы людей в Австралии тоже были обнаружены около 65 тысяч лет назад. Это говорит о том, что человек смог пройти такое большое расстояние, которое пролегает через открытое море, всего лишь за несколько веков. Также это указывает на развитые мореходные навыки.

В связи с этим учёных интересует то, почему предки человека, имея такие возможности к преодолению больших расстояний, столько времени провели в Африке. Отмечается, что возраст древнейших находок Homo Sapiens оценивается в 315 тысяч лет.

Впрочем, некоторые предки всё же покидали Африку – их следы были найдены в Аравии, Израиле и Греции, а также в Китае. Однако крупных популяций эти выходцы не оставили.

Как установили учёные, массовому переселению мешал температурный режим – в Евразии были холода и в целом непростые экологические условия. Кроме того, есть предположение, что переселенцам мешали неандертальцы, с которыми произошла война. Но затем происходящие в Африке климатические изменения всё же вынудили предков человека к переселению.

Недавно мы сообщали об обнаруженном новом типе древнего человека. Найти его удалось при помощи анализа останков женщины, жившего около 7,3 тысяч лет назад.

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