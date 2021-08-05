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Специалистам из Великобритании удалось провести анализ внутренней части одной из мегалитических плит Стоунхенджа.

Как сообщается, цилиндрический образец был выпилен ещё в 1958 году. В это время, как уточняется, фирма Van Moppes проводила консервационные работы. Один из сотрудников фирмы забрал камень в качестве сувенира, и более 60 лет хранил его в США.

Так как позже Стоунхендж был взят под охрану как памятник, было запрещено брать образцы камней. Но недавно хранившийся в США образец был возвращён в Великобританию, и учёные смогли его изучить. За прошедшее время образец распался на шесть частей.

Учёные выяснили, что в составе этого керна – зёрна кварца, имевшие размер песчинки и расположенные, словно мозаика. Они плотно прилегают друг к другу, что и объясняет плотность мегалита. Также выяснилось, что камень сформировался в период от 66 до 23 миллиона лет назад, а некоторые вкрапления могли существовать ещё во времена динозавров. Отдельные песчинки могут и вовсе иметь возраст до 1,6 миллиарда лет.

Недавно учёные выяснили, что город инков Мачу-Пикчу древнее, чем считалось ранее. В ходе исследований было выяснено, что его могли построить ещё в 1420-х годы.

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